Timsahlar Cehennemi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Timsahlar Cehennemi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Timsahlar Cehennemi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Timsahlar Cehennemi filmini izleyecek olanların merak ettiği Timsahlar Cehennemi konusu nedir, Timsahlar Cehennemi oyuncuları kimler ve Timsahlar Cehennemi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğanın acımasız gücü ve insan iradesinin sınandığı bu gerilim dolu yapım, aksiyon ve macera tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hapishaneden kaçış planı yapan bir grup mahkumun, kasırga sonrası taşkın sular ve aç timsahlarla dolu bir cehennemde hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Timsahlar Cehennemi (The Flood), bir grup mahkumun hapishaneden kaçış planının, doğanın vahşi gücüyle kesiştiği bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Louisiana'nın taşkın sularla kaplı bir bölgesinde geçen film, şiddetli bir kasırganın ardından mahkumları taşıyan bir nakil aracı kaza yapar. Ancak bu kaza, sadece başlangıçtır. Taşkın suların arasında mahkumlar, gardiyanlar ve beklenmedik yolcular, kendilerini devasa ve aç timsahların av sahasında bulur. Şerif Jo Newman'ın (Nicky Whelan) liderliğinde, hayatta kalmak için bir araya gelen bu farklı karakterler, hem doğanın hem de birbirlerinin tehditleriyle yüzleşmek zorundadır



TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Casper Van Dien - Rolü : Russell Cody

Nicky Whelan - Rolü : Sheriff Jo Newman

Louis Mandylor - Rolü : Rafe Calderon

Devanny Pinn - Rolü : Sommer Edward

Ryan Francis - Rolü : Jay Stamper

Randy Wayne - Rolü : Dale Elkins

Kim DeLonghi - Rolü : Eva Carter

Mike Ferguson - Rolü : Floyd McGraw

TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Timsahlar Cehennem 2025 yapımı filmdir.