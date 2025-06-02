Timsahlar Cehennemi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Timsahlar Cehennemi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Timsahlar Cehennemi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Timsahlar Cehennemi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Timsahlar Cehennemi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Timsahlar Cehennemi konusu, özeti ve Timsahlar Cehennemi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Timsahlar Cehennemi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Timsahlar Cehennemi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Timsahlar Cehennemi filmini izleyecek olanların merak ettiği Timsahlar Cehennemi konusu nedir, Timsahlar Cehennemi oyuncuları kimler ve Timsahlar Cehennemi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğanın acımasız gücü ve insan iradesinin sınandığı bu gerilim dolu yapım, aksiyon ve macera tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Hapishaneden kaçış planı yapan bir grup mahkumun, kasırga sonrası taşkın sular ve aç timsahlarla dolu bir cehennemde hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Timsahlar Cehennemi (The Flood), bir grup mahkumun hapishaneden kaçış planının, doğanın vahşi gücüyle kesiştiği bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Louisiana'nın taşkın sularla kaplı bir bölgesinde geçen film, şiddetli bir kasırganın ardından mahkumları taşıyan bir nakil aracı kaza yapar. Ancak bu kaza, sadece başlangıçtır. Taşkın suların arasında mahkumlar, gardiyanlar ve beklenmedik yolcular, kendilerini devasa ve aç timsahların av sahasında bulur. Şerif Jo Newman'ın (Nicky Whelan) liderliğinde, hayatta kalmak için bir araya gelen bu farklı karakterler, hem doğanın hem de birbirlerinin tehditleriyle yüzleşmek zorundadır


TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Casper Van Dien - Rolü : Russell Cody

Nicky Whelan - Rolü : Sheriff Jo Newman

Louis Mandylor - Rolü : Rafe Calderon

Devanny Pinn - Rolü : Sommer Edward

Ryan Francis - Rolü : Jay Stamper

Randy Wayne - Rolü : Dale Elkins

Kim DeLonghi - Rolü : Eva Carter

Mike Ferguson - Rolü : Floyd McGraw

TİMSAHLAR CEHENNEMİ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Timsahlar Cehennem 2025 yapımı filmdir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçecek isim belli oldu! İşte DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçecek isim
Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

Papa'nın geleceği ilçemizde 2 bin 500 yıllık heyecanlandıran keşif
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
TÜRK-İŞ: Kamu Çerçeve Protokolü için hala ücret teklifi gelmedi

TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken çıkış
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.