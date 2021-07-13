Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı
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Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, elindeki timsahla arkadaşına poz veren şahıs, timsahı öpmek için eğildiği sırada burnunu timsaha kaptırdı. Timsahın bir süre sonra kendisini bırakmasıyla rahatlayan genç, az kalsın burnundan oluyordu.

Vahşi doğanın aktörlerinden biri olan bilinen timsah, bu sefer bir nehirde değil, kendisini sevmek isteyen gencin ellerinde tehlike saçtı.

TİMSAHA BURNUNU KAPTIRDI

Eline aldığı timsahla arkadaşına poz veren kişi, öpmeye çalıştığı timsahın saldırısına uğradı. Timsaha burnunu kaptıran kişinin o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

SALDIRI SONRASI BURNU ŞİŞTİ

Timsahı öperken poz veremeyen kişi, saldırı sonrası şişmiş ve diş izleri kalan burnuyla poz verdi.

Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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