Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, elindeki timsahla arkadaşına poz veren şahıs, timsahı öpmek için eğildiği sırada burnunu timsaha kaptırdı. Timsahın bir süre sonra kendisini bırakmasıyla rahatlayan genç, az kalsın burnundan oluyordu.
Vahşi doğanın aktörlerinden biri olan bilinen timsah, bu sefer bir nehirde değil, kendisini sevmek isteyen gencin ellerinde tehlike saçtı.
TİMSAHA BURNUNU KAPTIRDI
Eline aldığı timsahla arkadaşına poz veren kişi, öpmeye çalıştığı timsahın saldırısına uğradı. Timsaha burnunu kaptıran kişinin o anları kameraya saniye saniye yansıdı.
SALDIRI SONRASI BURNU ŞİŞTİ
Timsahı öperken poz veremeyen kişi, saldırı sonrası şişmiş ve diş izleri kalan burnuyla poz verdi.