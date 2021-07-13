Timsah şaka kaldırmadı! Kendisini öpmek isteyen gencin burnunu ısırdı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, elindeki timsahla arkadaşına poz veren şahıs, timsahı öpmek için eğildiği sırada burnunu timsaha kaptırdı. Timsahın bir süre sonra kendisini bırakmasıyla rahatlayan genç, az kalsın burnundan oluyordu.