Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı
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Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Times Meydanında Türk Bayrağı'nın dev ekrana yansıtılması Times Meydanında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının dev ekranlara yansıtılması NEW YORK - ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Times Meydanında Türk Bayrağı'nın dev ekrana yansıtılması

Times Meydanında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının dev ekranlara yansıtılması NEW YORK - ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı.

Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı
Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı
Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı
Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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