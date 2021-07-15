Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Times Meydanında Türk Bayrağı'nın dev ekrana yansıtılması Times Meydanında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının dev ekranlara yansıtılması NEW YORK - ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Times Meydanında Türk Bayrağı'nın dev ekrana yansıtılması
Times Meydanında 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının dev ekranlara yansıtılması NEW YORK - ABD'nin dünyaca ünlü New York'taki Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan ilanlar yayımlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı