Times: İngiltere 30 ülkeden gelenleri 10 gün otellerde karantinaya alacak

İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel'in bugün parlamentoda, bazı ülkelerden gelenlerin 10 gün süreyle otellerde karantinada tutulacağını açıklaması ve uygulamanın detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel'in bugün parlamentoda, bazı ülkelerden gelenlerin 10 gün süreyle otellerde karantinada tutulacağını açıklaması ve uygulamanın detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Times gazetesi, uygulamanın yüksek risk grubundaki 30 ülkeyi kapsamasının planlandığını yazdı.

Bunlar arasında koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün görüldüğü Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleriyle, Afrika'nın güneyindeki bazı ülkeler ve Portekiz de var.

Portekiz'in, Brezilya uçuşlarının çoğunun başkenti Lizbon'dan yapılması nedeniyle listeye dahil edileceği belirtiliyor.

'Johnson, sınırların tamamen kapanmasına karşı çıktı'

İngiliz medyasına göre İçişleri Bakanı Patel, başından beri uygulamanın tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini, aksi halde uygulamanın etkisiz kalacağında ısrar ediyordu.

Fakat Başbakan Boris Johnson'ın bunu kabul etmediği öne sürülüyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise uygulanın tüm ülkeleri kapsaması gerektiğini söyledi.

British Airways, Virgin Atlantic ve EasyJet, karantina uygulaması planlarına karşı çıktı ve hükümetten havacılık sektörü için destek paketi istedi.

Uygulama İngiliz vatandaşları ve burada oturma izni olanları da kapsayacak. Otellerde kalanların faturaları kendilerinin karşılayacağı öne sürülüyor.

Benzer bir uygulama Avustralya ve Yeni Zelanda'da da var.

Otellerde karantina uygulaması, ülkede ölü sayısının 100 bini geçtiği bir ortamda aşılama programının zarar görmesini önlemeyi amaçlıyor.