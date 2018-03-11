Tillo Belediyesinin Yeni Binasının Temeli Atıldı

Tillo Belediyesi yeni hizmet binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Belediye Başkanı İdham Aydın, törende yaptığı konuşmada, ilçenin mimari yapısına uygun olarak yaptıkları projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Proje ile belediye hizmet binasının yanı sıra Şifa Kuyusu Projesi ve çevre düzenleme çalışmalarının da hayata geçirileceğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Belediye hizmet binamızın ön tarafında altı, arka tarafında da biri iki katlı olmak üzere toplam yedi ticaret merkezi yapılacak. Proje kapsamında 100 kişilik konferans salonu da halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Binanın dış cephesinde boşluklu mekanik sistem taş kaplama uygulanacak."

Şifa Kuyusu'nun bina içerisinde kalacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Aydın, binada ayrıca duşluk, abdest alma yerleri ve dört odalık misafirhanenin yer alacağını aktardı.

Aydın, projelerin hayata geçirilmesi ile ilçenin yeni bir meydana kavuşacağını sözlerine ekledi.

Belediyenin yeni hizmet binasının temeli, İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in okuduğu duanın ardından atıldı.

Temel atma törenine, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Tillo Kaymakamı Yunus Koç, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.