Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
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Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden

Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK - Haberler | Güncel

KARS'ta yiyecek bulmak için karla kaplı arazide dolaşan, yorulunca da zaman zaman dinlenen tilkiler, dron ile havadan görüntülendi.

KARS'ta yiyecek bulmak için karla kaplı arazide dolaşan, yorulunca da zaman zaman dinlenen tilkiler, dron ile havadan görüntülendi.

Kars'ta, dağlık alanlarda yuva yapan tilkiler, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanıyor. Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar inen tilkiler, duyarlı vatandaşların bıraktığı yiyecekleri yiyip, tekrar kayalıklar arasındaki yuvalarına dönüyor. Yiyecek ararken yorulan tilkiler, zaman zaman karların eridiği bölgelerde dinleniyor. Tilkilerin yiyecek arayışı ve dinlendiği anlar, dron ile havadan görüntülendi.


Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden
Tilkilerin dünyasına kuşbakışı (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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