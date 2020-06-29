TikTok Veri Gizliliği Kurallarını Altüst Etti: Bakın Nelere Erişebiliyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TikTok Veri Gizliliği Kurallarını Altüst Etti: Bakın Nelere Erişebiliyor!

Son zamanlarda kişisel veri gizliliği üzerine bazı iddialar ile gündeme gelen TikTok, görünüşe göre çok büyük bir rezalet ile karşı karşıya.

TikTok Veri Gizliliği Kurallarını Altüst Etti: Bakın Nelere Erişebiliyor!
29.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:44

Son zamanlarda kişisel veri gizliliği üzerine bazı iddialar ile gündeme gelen TikTok, görünüşe göre çok büyük bir rezalet ile karşı karşıya. Reddit'te tersine mühendislik yöntemi ile araştırma yapan bir kullanıcı TikTok'un eriştiği verileri listeledi. TikTok veri gizliliği konusunda hepinizi şoke edecek bazı detaylara sahip gibi gözüküyor. İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Reddit Veri Gizliliği Konusunda Şok Etti!

TikTok üzerinde yapılan incelemelere göre uygulama, cihazınızda yer alan bilgilerin hemen hepsine erişim sağlayabiliyor. Peki bunların arasında neler var?

Cihazınızın temel donanım bileşenleri. Örneğin kullandığınız telefonun işlemcisi, depolama alanı, boş depolama alanı, ekran boyutu ve dpi değeri.

Cihazınızda kurulu olan diğer uygulamalar. Bunların içerisinde TikTok yüklü iken kurulu olan ama daha sonrasında sildiğiniz uygulamalar da var.

Cihazınızda root ya da jailbreak olup olmadığı verisi.

Cihazınızın bağlı olduğu ağ bilgisi. Örneğin IP, Local IP, mac adresi, modemin mac adresi ve hatta Wi-Fi ağınızın ismi.

Hemen hemen 30 saniyede bir GPS pingi gönderen uygulama anlık konumlarınızı öğreniyor ve bunları yedekliyor. ve evet, uygulama açık olmasa dahi.

Galerinizde ve dosyalarınızda bulunan tüm medyalar (görseller ya da videolar) için görüntüleme ve bunların başka cihazlarda görüntülenebilmesi için yetki.

Uygulama açık olmasa dahi kameraya ve mikrofona erişim yetkisi.

Dosya indirme, çözümleme ve kurma yetkisi.

Uygulama içinde ya da dışında kopyaladığınız her şeyi yedekleme.

Muhtemelen ilk birkaç madde yeterli olsa dahi tüm bu maddeler bir araya gelince bu uygulamayı kullanmamak için oldukça yeterli pek çok sebep oluşmuş oluyor. TikTok henüz bu iddialar hakkında bir açıklama yapmadı. Olası gelişmeler olduğunda sizleri de haberdar edeceğiz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu Haber
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz Haber
Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi Haber
Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu Haber
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki 'en iyi fabrika' seçildi
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Özlem Zengin Adnan Menderes Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın Zehra Çilingiroğlu
Spor Okan Buruk Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Milli Muğla Temmuz Deprem
Şu an buradasınız: TikTok Veri Gizliliği Kurallarını Altüst Etti: Bakın Nelere Erişebiliyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 20:17:05. #1.15#
title