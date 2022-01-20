TikTok heyeti TBMM'de sunum yaptı (2)

MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI CEVAPLADILAR

Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu'nda TikTok temsilcileri sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. TikTok Türkiye'den sorumlu Kamu Politikaları Müdürü Emir Gelen, kısıtlılık şartlarına ilişkin içeriklerde yaş kategorilerine yönelik soru üzerine, "Sizin için' dediğimiz bir sekmemiz mevcut. Uygulamamızın içerisindeki bu bir özet akış aslında. Her kullanıcıya özgü çeşitli tercihleri yansıtan bir akış. Burada sistem kişiselleştirilmiş bir akış oluşturuyor ve bunun için çeşitli verileri topluyor. Bu verileri belirli bir algoritmadan işleyerek, kullanıcılara özelleştirilmiş bir içerik deneyimi yaşatıyor. Kullanıcıların beğendiği ve paylaştığı videolar, takip ettiği hesaplar, yayımladığı yorumlar ve oluşturduğu içerikler gibi bütün kullanıcı etkileşimlerini aslında hesaba katan bir havuz gibi düşünün. Bu havuzda bir denklem işletilerek sizin için denilen akış biriminde bu algoritma üzerinden en ilgi çekici içerikler kullanıcılarla paylaşılıyor" dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da, "Tuncay Özkan Bey'in söylediği bu şeffaflık meselesini çok önemsiyoruz. Siz bir özel şirketsiniz, buna saygı duyuyoruz ama burada sorulan soruların açık net bir şekilde cevaplarını bekliyoruz" diye konuştu.