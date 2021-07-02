TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
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TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler

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Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Nazlı Büyükyaldız isimli fenomenin paylaşımı tepki çekti. Havuz başında çektiği videoda fenomenin "Pis fakirler sizde bu mayodan var mı? Sizde bu havuzdan var mı? Yoktur" ifadeleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tartışmalı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Nazlı Büyükyaldız isimli Tiktok fenomeninin kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Büyükyaldız, havuz kenarından çektiği videoda, "Pis fakirler sizde bu mayodan var mı? Sizde bu havuzdan var mı? Yoktur" ifadelerini kullandı.

TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler
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