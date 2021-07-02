TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Nazlı Büyükyaldız isimli fenomenin paylaşımı tepki çekti. Havuz başında çektiği videoda fenomenin "Pis fakirler sizde bu mayodan var mı? Sizde bu havuzdan var mı? Yoktur" ifadeleri eleştiri yağmuruna tutuldu.