Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu
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Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu

25.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:56
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu

Adıyaman'da telefonuna gelen mesaja tıklayan kadının banka hesabı boşaltılarak 9 bin lirası çalındı. Hesabında 36 lirası kaldığını söyleyen kadın, "Mesaj arkadaşımdan geldi, meğerse onun da hesabı ele geçirilmiş. Pandemi destek programı nedeniyle bin 500 lira verilecek deniyordu" ifadelerinde bulundu.

Gölbaşı ilçe merkezinde yaşayan 1 çocuk annesi Ş.Ö. isimli kadına sosyal medya üzerinden bir mesaj geldi. Sahtekarların attığı linkin arkadaşından geldiğini düşünerek linke tıklayan Ş.Ö.'nün banka hesap kartları dolandırıcılar tarafından boşaltılmaya başlandı.

SADECE 36 LİRASI KALDI

Banka hesabında 9 bin TL bulunan ve tıkladığı link yüzünden sadece 36 TL parasının kaldığını dile getiren Ş.Ö., "Kız arkadaşımın sosyal medya hesabını çalmışlar benim haberim yoktu ve bana bir mesaj göndermişler" dedi.

"PANDEMİ DESTEK PROGRAMI SANDIM"

Ş.Ö. yaşananları şöyle anlattı:

Gelen mesajda pandemi destek programı nedeniyle linke tıklayanlara bin 500 lira geri ödemesiz para verileceği yazıyordu. Ben de arkadaşımdan geldiği için linke tıkladım başvurumu yaptım. Birkaç gün sonra banka hesabıma baktığım zaman birikimim olan 9 bin liranın hesapta olmadığını gördüm. Arkadaşımı aradım. Kendisi bana hesabının çalındığını söyledi. Bende dolandırıldığımı anlayınca bankaya başvurdum. Kendi hesabımın ve paranın yattığı hesabın bloke edilmesini istedim. Banka bana olumsuz yanıt verdi. Tekrar tekrar başvuracağım bankaya hesabın bloke edilmesi için. Ben bana gelen mesaj yüzünden 9 bin TL paramdan oldum. Başkasının da benim düştüğüm tuzağa düşerek dolandırılmasını istemiyorum" diye konuştu.

Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
VATANDAŞ: Bir tıkla hesaplar boşaltıla biliniyorsa kimse güvende değildir.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
DE: Vatandaşı uyarmakla bitmez bu tuzaklar. Devletin sıkı önlem alması şart.
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
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