TİKA, Sudan'daki meslek yüksekokuluna güneş enerjili bilgisayar sınıfı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı Nyala Sudan Türk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna güneş enerji sistemi destekli bilgisayar sınıfı hazırladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı Nyala Sudan Türk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna güneş enerji sistemi destekli bilgisayar sınıfı hazırladı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula temin edilen 45 bilgisayar ve akıllı tahtanın yanı sıra bunların kesintisiz çalışması için güneş panelleri de kurduklarını ifade etti.

Okuldaki eğitimin elektrik kesintileri sebebiyle aksadığını belirten Özden, güneş enerji sistemi sayesinde eğitimde istikrar yaşanacağını söyledi.

Bu sınıf vasıtasıyla da okul öğrencilerin uzaktan eğitim de alabildiklerini aktaran Özden, "İnternet koşullarının iyi olduğu durumlarda üniversiteden bir hoca Nyala'ya kadar gitmesine gerek kalmadan derslerini uzaktan verebilecek." diye konuştu.

Özden, proje sayesinde öğrencilerin dijital kaynaklara ve kütüphaneye erişimlerinin de sağlanacağını belirtti.

Acil tıp ve anestezi gibi bölümlerin bulunduğu Sudan Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Nyala Sudan Türk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 300 öğrenci eğitim görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş