TİKA, Senegal'deki tavukçuluk projesi için açılış töreni düzenledi
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TİKA, Senegal'deki tavukçuluk projesi için açılış töreni düzenledi

27.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:56
TİKA, Senegal'deki tavukçuluk projesi için açılış töreni düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in Diourbel şehrindeki bir köyde hayata geçirdiği tavukçuluk projesinin resmi açılışını yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'in Diourbel şehrindeki bir köyde hayata geçirdiği tavukçuluk projesinin resmi açılışını yaptı.

Geçen yıl sonunda faaliyete geçen ancak bölgedeki su sorunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen açılış törenine, TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, Taif Belediye Başkanı Mbaye Tine, GIE Sokhna Ndiakhate Sylla derneği sorumlusu Adja Mme Awa Ndiass ve yerel yetkililer katıldı.

Törende konuşan TİKA Senegal Koordinatörü Yiğit, bölge halkına istihdam sağlayabilecek projelere öncelik verdiklerini belirterek "Bu projelerin böyle olumlu sonuçlarını ve sürdürülebilir olduğunu görünce çok mutlu oluyoruz. Yapılan işlere sahip çıkıyorlar. Bu, amacımıza ulaştığımızın kanıtıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Yiğit ve yerel yetkililer, kurdele keserek projenin sembolik açılışını yaptı.

Açılışın ardından yerel halk, Senegal ve Türk bayraklarıyla dans edip şarkılar söyledi ve sevinç gösterisinde bulundu.

Başlangıç aşamasında 1200 piliç ve 400 yumurta tavuğunun yetiştirildiği projeden ilk etapta 160 aile faydalanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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