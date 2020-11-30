TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek

30.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:14
TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te, bu ülkenin Pamuk Enstitüsü mühendislerine "Pamuk Üretiminin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında organik pamuk yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'te, bu ülkenin Pamuk Enstitüsü mühendislerine "Pamuk Üretiminin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında organik pamuk yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Mozambik'in verimli tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi ve kalkınma sürecine destek olunması amacıyla TİKA tarafından başlatılan program kapsamında şu ana kadar Türk tohum çeşitlerinin Mozambik'te denenmesi, ilaçlama ekipmanı temini, sulama, ilaçlama, toprak analizi ve çeşitli konularda eğitim projelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Pandemi süreciyle çevrimiçi eğitimler ile devam eden çalışmalar kapsamında pamuk lifinin kalitesinin arttırılması eğitiminin ardından organik pamuk üretimi eğitiminin verildiği aktarılan açıklamada, organik pamuk üretimi konusunda ilk adımlarını atan Mozambik Pamuk Enstitüsü mühendislerine Nazilli Pamuk Araştırma Merkezi uzmanları tarafından verilen eğitimde organik üretim süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Eğitim sonrası sertifika töreninde konuşan Mozambik Pamuk Araştırma Merkezi Genel Müdürü Yolanda Milena Gonçalves, "TİKA'nın bize sunduğu bu desteği ve iş birliği ortamını minnetle karşılıyoruz. Organik pamuk üretiminin Mozambik için yeni bir gelir kaynağı olacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maputo Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Mergen ise konuşmasında, Mozambik'in kalkınmasında tarımsal üretimin önemli rol oynayacağına inandığını bu nedenle iş birliğini devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek
TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

İlgili Haberler

TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği
TİKA'dan Mogadişu Üniversitesine laboratuvar desteği
Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek
Filipinlerin Covid-19 ile mücadelesine TİKA'dan destek
TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi
TİKA'dan 4 ülkedeki UNRWA doktorlarına COVID-19 ile Mücadele Eğitimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Samatta Fuat Çapa Okan Buruk Serdar Aziz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Mozambik'te organik pamukçuluğa destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:23:02. #1.15#
title