TİKA'dan Senegal'de albinizmli bireylere destek
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TİKA'dan Senegal'de albinizmli bireylere destek

31.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:56
TİKA'dan Senegal'de albinizmli bireylere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de, albinizmli bireylere kıyafet, güneş gözlüğü ve koruyucu krem yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de, albinizmli bireylere kıyafet, güneş gözlüğü ve koruyucu krem yardımında bulundu.

TİKA, albinizmli bireylerin ihtiyaç duyduğu kıyafet ve ürünlerin tedariğini yaparak, başkent Dakar yakınlarındaki Thies kentinde bulunan Senegal Ulusal Albinizm Derneğine (ANAS) teslim etti.

Kız ve erkek çocuk, bebek ve yetişkin bireyler için ayrı olarak hazırlanmış, içinde güneş gözlüğü, şapka, güneş kremi, ilaç, güneşten koruyucu kıyafetler ve çeşitli bakım ürünlerinin yer aldığı 200 bez çantanın teslimi için tören düzenlendi.

TİKA Senegal Koordinatörü Kenan Yiğit, törende yaptığı konuşmada, bu dağıtımın ANAS ile yaptıkları iş birliğinin ilk kademesi olduğunu, 2021'de bu ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

Yiğit, albinizmli bireylerin güneş kremlerine daha kolay ve daha düşük fiyata ulaşmasını sağlamak için 2021'de karite yağı gibi yerel ürünler kullanarak, ANAS ile iş birliği halinde güneş koruyucu geliştirmek istediklerini dile getirdi.

ANAS Başkanı Mouhamadou Bamba Diop da albinizmli bireylerin, ihtiyaç duydukları ilaç ve güneş ürünlerine pahalı olduğu için kolay ulaşamadıklarına dikkati çekerek TİKA'ya teşekkür etti.

Diop, TİKA'nın teslim ettiği çantaların bir kısmının törende dağıtıldığını, geri kalanının da Senegal'in diğer bölgelerindeki albinizmli bireylere ulaştırılacağını bildirdi.

Senegal'de yaklaşık 10 bin albinizmli birey olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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