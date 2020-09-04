TİKA'dan Romanya'da Müslüman mezarlığı
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TİKA'dan Romanya'da Müslüman mezarlığı

Romanya'da yaşayan Müslüman toplumunun en büyük sorunlarından biri olan mezarlık ihtiyacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile çözüme kavuşuyor.

TİKA'dan Romanya'da Müslüman mezarlığı
04.09.2020 17:48 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:54

Romanya'da yaşayan Müslüman toplumunun en büyük sorunlarından biri olan mezarlık ihtiyacı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile çözüme kavuşuyor.

Türk ve Tatar soydaşların yoğun olarak yaşadıkları Romanya'nın Dobruca bölgesinde bulunan Köstence ilinde halihazırda bulunan Müslüman mezarlığında yer kalmaması sebebiyle sorunlar yaşanıyordu. Ortaya çıkan sorunun giderilmesi için yıllardır yürütülen çalışmalar, TİKA'nın desteği ile sonuçlandı. Romanya Müslümanları Müftülüğünün kullanımına tahsis edilen 35 bin metrekare yüzölçümlü arsanın mezarlık olarak kullanılabilmesi için yürütülen projelendirme çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 2 bin kabir kapasitesine sahip olacak mezarlığın yapım çalışmaları törenle başladı.

Törende konuşan Büyükelçi Füsun Aramaz, Romen makamlarına tüm azınlıklara yönelik hoşgörü çerçevesinde Türk-Tatar toplumunun ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımları için teşekkür etti. Büyükelçi Aramaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da soydaşlara yönelik projelerinin süreceğini kaydetti.

Törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Iusuf, eski Milletvekili Adalet Bakanlığı Devlet Sekreter Yrd. Ahmet Varol, Köstence Vali Yardımcısı Ali Şenol, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanı Gelil Eshergep, Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve Romanya'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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