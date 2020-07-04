TİKA'dan Namibya'daki mülteci çocuklara destek
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TİKA'dan Namibya'daki mülteci çocuklara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile Namibya Osire Mülteci Kampı'nda yaşayan 1.000 çocuk ilk defa oyun parkına ve spor malzemelerine kavuştu.

TİKA'dan Namibya'daki mülteci çocuklara destek
04.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:48

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile Namibya Osire Mülteci Kampı'nda yaşayan 1.000 çocuk ilk defa oyun parkına ve spor malzemelerine kavuştu.

Kamp koşullarındaki kısıtlı sosyal aktiviteler ve yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle zor şartlarda yaşayan çocuklar TİKA'nın desteği sayesinde futbol, basketbol, voleybol ve netbol ekipmanları ile oyun parkına kavuştu.

Kamp Yetkilisi Penda Iilonga yaptığı konuşmada, 1000 çocuğun yaşadığı kampta, çocukların oynayabilecekleri bir parkın önceden bulunmadığını belirterek, yaşanan salgın sonrası parkın tamamen hizmete açılacağını ve spor faaliyetlerine de başlayacaklarını ifade ederek desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Windhoek Program Koordinatörü Özlem Güvenç ise, 20 Haziran'da kutlanılan Dünya Mülteciler Günü kapsamında bu parkın Türk çocuklarından, Namibya çocuklarına armağan edildiğini ve çocukların eğitim hayatlarına da katkı sağlayacak sosyal aktiviteler sayesinde daha sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri için mutluluk duyduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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