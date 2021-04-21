TİKA'dan Gürcistan'daki savaş mağduru ailelere tarım desteği
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TİKA'dan Gürcistan'daki savaş mağduru ailelere tarım desteği

TİKA'dan Gürcistan'daki savaş mağduru ailelere tarım desteği
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gürcistan'da kırsal ve tarımsal kalkınmasına destek vermek amacıyla Abhazya savaşı mağduru ailelere tarımsal ekipman ve bitkisel ilaçları yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gürcistan'da kırsal ve tarımsal kalkınmasına destek vermek amacıyla Abhazya savaşı mağduru ailelere tarımsal ekipman ve bitkisel ilaçları yardımında bulundu.

Ülkenin Samegrelo bölgesindeki Zugdidi kentinde düzenlenen törene, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Zugdidi Belediyesi Başkanı Giorgi Şengelia ile diğer davetliler katıldı.

Törende TİKA, Gürcistan'da faaliyet gösteren Göçmen Kadınlar Barış İçin İmedi Derneği ve Zugdidi Belediyesi ile iş birliği kapsamında Abhazya işgal hattındaki 8 köyde yaşayan 55 aileye mini traktörler, ilaçlama makineleri, azot gübresi, motorlu tırpanlar ve zararlı bitkilere karşı kullanılacak ilaçlar dağıtıldı.

Demirdağ, savaş mağduru aileler ve yerel çiftçilere tarımsal ekipman desteğinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Gürcistan ile her alanda iş birliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini kaydeden Demirbağ, "TİKA tarımsal iş birliği konularına büyük önem veriyor çünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarımın önemi son derece arttı. Türkiye Gürcistan'la her alanda iş birliği geliştirmesine büyük önem veriyor." diye konuştu.

Şengelia da TİKA'nın savaş mağduru ailelere böyle bir destek sağlamasının son derece anlamlı ve önemli olduğuna dikkati çekerek "Bu yardım, vatandaşlarımız için çok önemli. Biz gelecekte hem Türkiye hükümeti hem de çeşitli uluslararası donör kurumlarıyla vatandaşlarımıza yardım sağlaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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