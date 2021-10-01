TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek'in yaklaşık yarısının ormanlarla kaplı olduğu ve orman ürünleri noktasında oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip olduğu ifade edilerek ülkedeki doğal kaynakların yönetimi, toprağın ve biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında yapılacak araştırmalarda, sektörde görev yapan öğrenci, akademisyen ve çalışanlara yönelik sunulacak eğitimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı'nın kurulduğu belirtildi.

Saraybosna Üniversitesi Ormancılık Fakültesinin eğitim, bilimsel ve ormancılık kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüğüne işaret edilen açıklamada, "Kurulan laboratuvar geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin analiz edilmesi, doğal dengenin korunması ve bütüncül bir çerçevede sektöre yönelik çalışmaların yapılmasına imkan sağlayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, laboratuvar eğitimlerinin gelecek aylarda tamamlanacağı belirtilerek TİKA'nın temel laboratuvar ve ormancılık eğitimi vereceği kaydedildi.

TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Nuri Süleyman Soylu
Magazin Umut Meraş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Cengiz Ergün Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Hulusi Akar Alişan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TİKA, Bosna Hersek'te Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:06:09. #1.12#