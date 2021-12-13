TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Açıklaması - Haberler
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TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Açıklaması

TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, haber kategorisinde oyunu "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı için kullandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, haber kategorisinde oyunu "Harabeler arasında yaşam" fotoğrafı için kullandı.

Kayalar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Haber kategorisinde Kayalar, Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerini konu alan, Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kayalar, spor kategorisinde, Sefa Karacan'ın, Rusya'nın başkenti Moskova'da Krylatskoye Kürek Kanalı'nda düzenlenen SUP Karnavalı geçit törenine katılanların, özel kostümleriyle festivale renk kattığı görüntüleri yansıtan, "Renklerin dansı" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde ise Kayalar, Muhammed Enes Yıldırım'ın, İstanbul'da Kapalıçarşı ve çevresinde etkili olan kar yağışını yansıttığı "İstanbul beyaza büründü" başlıklı fotoğrafını seçti.

"AA Türkiye'nin sesini dünyaya ulaştıran küresel bir markamız"

TİKA ve AA'nın, yabancı ülkelerin medya mensuplarıyla tecrübe paylaşımı içeren çeşitli eğitimleri birlikte düzenlediğini de dile getiren Kayalar, "AA fotoğraf, video, haber ve analizleriyle Türkiye'nin sesini dünyaya ulaştıran küresel bir markamız." dedi.

"Yılın Fotoğrafları" kategorilerinde yer alan her fotoğrafın dünyanın en prestijli sergilerinde yer alacak seviyede olduğunu vurgulayan Kayalar, şunları kaydetti:

"Şunu da söylemek gerekir ki AA muhabirleri savaş, kriz, afet bölgelerinde dünyayı olup bitenlerden haber dar ederek de çok önemli görev üstlenmektedir. AA vasıtasıyla her gün 13 dilde yaklaşık 2 bin haber yayımlanmaktadır. Bu vesileyle yarışmaya katılan ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi de iletiyorum."

TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Açıklaması

TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Açıklaması

TİKA Başkanı Kayalar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Açıklaması

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AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri

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