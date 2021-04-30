TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu

Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.

Başkent Tiran merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş birliğinde Kavalye'nin Momel köyünde kurulan iftara ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ve diğer davetliler katıldı.

Köy camisinin yanında bulunan boş arazide kurulan iftar sofrasında Türkiye ve Arnavutluk bayrakları dikkati çekti.

TİKA ramazan boyunca Arnavutluk'ta her gün 100 kişilik iftar sofraları kuruyor.

TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu
TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Yasak masak dinlemediler! Vakaların patladığı Çorum'da müftü 200 öğrenciye iftar yemeği verdi
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 00:18:48. #1.15#

title