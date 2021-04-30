TİKA Arnavutluk'ta ihtiyaç sahiplerine iftar sofrası kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ramazan dolayısıyla Arnavutluk'un batısındaki Kavalye şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere iftar verildi.