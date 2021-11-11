DİYARBAKIR - TİHEK Kurul Üyesi Dilek Ertürk, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Kurul Üyesi Dilek Ertürk, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde sürüyor.

TİHEK Kurul Üyesi Ertürk, evlat nöbeti tutan anne ve babaları ziyaret etti, onlarla görüştü.

Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de bir anne olduğunu belirterek, eylem yapan annelerle duygulu anlar yaşadığını söyledi.

"Tarih boyunca her tür felakette, savaşlarda hep annelerimizin yürekleri yanmıştır. Bugün de böyle oldu." diyen Ertürk, aileleri ziyaret etmek, onlarla bir arada olmak istediğini aktardı.

Ertürk, "TİHEK Kurul Üyesi olarak olaya biraz da insan hakları odaklı bakıyorum. Böyle baktığımda ise bu annelerimizin çocuklarının güvenlik, yaşam, eğitim hakları ihlal altında. Bu evlatlar, bu ülkeye, eğitimlerini tamamlayıp faydalı bir vatandaş birey olacaklarken şu an durumları meçhul ve bu da annelerle birlikte beni de üzmekte. Ben de burada kurumumu temsilen bulunmaktayım, annelerimizin yanındayım." dedi.

Aileleri, ilk olarak eylemin başladığı 2019 yılının eylül ayında ziyaret ettiğini anımsatan Ertürk, "O zaman pek çok annenin hikayesini dinleyebilmiştim. Bugün de bu süreçte yeniden yanlarında olmak istedim." ifadelerini kullandı.