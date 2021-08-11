TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
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TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti

TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karacabey Harası'nda 68 tayın satışından 8 milyon 541 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Harası'nda 68 tayın satışından 8 milyon 541 bin lira gelir elde edildi. Uludoruk isimli tay 400 bin liradan alıcı buldu. TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 74 Arap koşu tayından 68'i satılarak 8 milyon 541 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 68'i 20 ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Nihat Coşkun tarafından daire fiyatına, 400 bin liraya alınan "Uludoruk" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. "Uludoruk"u, Murat Yıldız'ın 370 bin liraya satın aldığı "Tanışık" isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ve MBT Gemi İşletmeleri Limited Şirketi'nin 370 bin liraya satın aldığı "Toprak Tutkusu" isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 330 bin liraya Arif Çelik'in aldığı "Kuruşbeyi" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM'in, 68 tayın satışından toplam 8 milyon 541 bin lira gelir elde ettiği bildirildi. - BURSA

TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti
TİGEM tay satışından 8 milyon 541 bin liralık gelir elde etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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