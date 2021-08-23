Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı

Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde yaşayanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sisteme önceden kayıt yaptırmadan aşı olabileceklerini söyledi.

Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde yaşayanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sisteme önceden kayıt yaptırmadan aşı olabileceklerini söyledi.

Bakan Akhvlediani, Abhazya'nın işgal hattına yakın, ülkenin Samegrelo bölgesindeki Rukhi köyünde bulunan klinikte Kovid-19 aşısı olduktan sonra yaptığı açıklamada, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Akhvediani, Abhazya bölgesinden gelen kişilerin de bu klinikte kolaylıkla aşı olabileceğini belirterek "Ben bugün Rukhi'deki klinikte aşı oldum. İşgal altındaki Abhazya'da yaşayan, isteyen herkes bu kliniğe gelip kolaylaştırılmış şekilde önceden kayıt yaptırmadan aşı olabilir." dedi.

Sınırın her iki tarafında yaşayan kişileri aşı olmaları gerektiğini vurgulayan Akhvlediani, "Bölücü çizgisinin her iki tarafında yaşayan insanları ve tüm Gürcistan'ı birbirleri için aşı olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mert Günok Arda Turan Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:51:54. #1.14#

title