Tiflis yönetimi Abhazya'da yaşayanlara Kovid-19 aşısında kolaylık sağladı

Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde yaşayanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sisteme önceden kayıt yaptırmadan aşı olabileceklerini söyledi.

Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya bölgesinde yaşayanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sisteme önceden kayıt yaptırmadan aşı olabileceklerini söyledi.

Bakan Akhvlediani, Abhazya'nın işgal hattına yakın, ülkenin Samegrelo bölgesindeki Rukhi köyünde bulunan klinikte Kovid-19 aşısı olduktan sonra yaptığı açıklamada, herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Akhvediani, Abhazya bölgesinden gelen kişilerin de bu klinikte kolaylıkla aşı olabileceğini belirterek "Ben bugün Rukhi'deki klinikte aşı oldum. İşgal altındaki Abhazya'da yaşayan, isteyen herkes bu kliniğe gelip kolaylaştırılmış şekilde önceden kayıt yaptırmadan aşı olabilir." dedi.

Sınırın her iki tarafında yaşayan kişileri aşı olmaları gerektiğini vurgulayan Akhvlediani, "Bölücü çizgisinin her iki tarafında yaşayan insanları ve tüm Gürcistan'ı birbirleri için aşı olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmıştı. Savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası ara buluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili