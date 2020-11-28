Ticari taksi sürücüsü, ekipleri görünce hastaneye götürmek için aracına aldığı hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Kırıkkale'de devriye gezen İl Salgın Denetim Merkezi'ndeki görevli uzman ekiplerini gören bir ticari taksi sürücüsü, kısıtlama süresince yolcu taşımacılığının yasak olması nedeniyle hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi'nde görevli uzman ekipler, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Kısıtlama süresince mazeret bildirmeden yolcu taşımacılığı yasak olması nedeniyle bir ticari taksi sürücüsü, devriye gezen uzman ekiplerini görünce hastaneye götürmek için aracına aldığı hasta kadını sokakta bırakıp kaçtı. Ekipler ise, 52 yaşındaki kadının yanında bekleyerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri buradaki ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Ticari taksilerle seyahat eden yolcular tek tek sorgulandı.

MASKE TAKMAYANLAR UYARILDI

Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde maskesiz dolaşan bir kadın, "Eve hasta bakmaya gidiyorum" diyerek dışarı çıktığını söyledi. Yine aynı cadde üzerinde yabancı uyruklu olan 2 kişi de sokağa çıkma kısıtlamasını bilmediklerini İngilizce olarak ifade etti. Cumhuriyet Caddesi'nde de durdurulan panelvan araçta yabancı uyruklu karı-koca maskesiz görüldü. Ekipler, kişilerin maske takmalarını sağladı ve otele yönlendirdi. Gece boyunca denetim yapan uzman ekipler, maskesiz ve sokağa çıkanlar hakkında idari işlem başlatıp evlerine gitmeleri sağlandı.

AKARYAKIT İSTASYONLARI DENETLENDİ

Öte yandan, kentteki nöbetçi olan akaryakıt istasyonlarında maske, mesafe, hijyen ve HES kodu denetimi yapıldı. Buradaki marketler ve lavabolardaki hijyen durumları da kontrol edildi. Bir akaryakıt istasyonunda görevli personellere siyah maske yerine cerrahi maske takmaları önerildi.

EKİPLER, VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI EVLERİNE TESLİM EDİYOR

Ayrıca, İl Salgın Denetim Merkezi Uzman ekipleri, denetimlerin yanı sıra saat 09.00 ile 23.00 arasında 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların erzak ve ilaç gibi ihtiyaçlarını evlerine kadar teslim ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY