Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

11.07.2020 01:36 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:53

Antalya'nın Akseki ilçesinde, ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaan Demireller yönetimindeki 42 GY 482 plakalı ticari araç, Akseki-Manavgat kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek Mustafa Kocabaş idaresindeki 42 FGV 29 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Kocabaş ile ticari araçta bulunan Murat Engel olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaan Demireller ile her iki araçtaki Muhammed Talha Kocabaş, Serkan Çakmak ve Taha Mert Uysal, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Demireller'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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