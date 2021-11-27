Ticaret Bakanlığı'nın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Jet hızında açıklama geldi
Züccaciyeler Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen zirvede dansöz oynatılması tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili tartışmaların odağında yer alan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı'nın yemek organizasyonu ve eğlence gibi bir desteği bulunmamaktadır. Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilen Züccaciyeler Derneği, Antalya'da lüks bir otelde 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları düzenledi.
96 firmadan birçok temsilcinin katıldığı organizasyonda ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı. Masaların üzerinde dansöz oynaması sosyal medyada tepki topladı. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında sektörel bir derneğin yemek organizasyonuyla ilgili bazı görüntülerin yer aldığı ve bu görüntülerin bakanlık ile ilişkilendirilmeye çalışıldığı belirtildi. Yemek organizasyonunun bakanlık tarafından desteklenmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Bahsi geçen yemek organizasyonu ve ortaya çıkan görüntünün Bakanlığımız tarafından desteklenmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ticaret Bakanlığı'nın 'yemek organizasyonu' ve 'eğlence' gibi bir desteği bulunmamaktadır.
Adı geçen derneğin kendi inisiyatifi ile düzenlediği anlaşılan, Bakanlığımızla ve Bakanlığımızın verdiği desteklerle hiçbir ilgisi bulunmayan söz konusu etkinliğinde ortaya çıkan görüntünün Ticaret Bakanlığı ile ilişkilendirilmesinin maksatlı olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte; Bakanlığımızın onayı ve bilgisi dışında Bakanlık logosunu kullananlar hakkında da gerekli idari incelemeler başlatılacaktır" denildi.
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