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Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'de

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Haberler | Politika
Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'de

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri için Kırşehir'e geldi.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri için Kırşehir'e geldi.

34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal karşıladı. Bakan Muş, program kapsamında Vali Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan Bakan Muş, ardından Ahilik Haftası ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.


Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'de

Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Dulkadir - Son Dakika Haberleri

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Haber: Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'de - Haberler
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