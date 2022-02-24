Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Şırnak'ta taziye ziyaretinde bulundu

ŞIRNAK (AA) - Ticaret Bakan Yardımcı Rıza Tuna Turagay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, vefat eden Şırnaklı iş adamı Mehmet Emin Acar'ın ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Acar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Merkez Yeşilyurt Mahallesi'ndeki taziye evinde Turagay, Aktaş ve Pehlivan, Acar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.