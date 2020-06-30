Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandı
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Şubat ayında düzenlenen ve korona virüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandı
30.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Şubat ayında düzenlenen ve korona virüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle 19 Şubat 2020 tarihinde Babaeski ilçesine bağlı Müsellim köyünde kadın üreticilere yönelik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu düzenlendi. Kursa İŞKUR başvuru şartlarına uyan 14 kişi olmak üzere toplamda 24 üretici katıldı. Covid-19 kapsamında ara verilen kurs 22 Haziran 2020 tarihinde tekrar başlayarak, yapılan sınavlar sonucu 23 kişi başarılı olarak belge almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kursta lavanta ağırlıklı olmak üzere adaçayı, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çörekotu, çöven, dağçayı, dereotu, devedikeni, ebegümeci, ekinezya, göl soğanı, hardal, hordal, ısırgan otu, kapari, kekik, kimyon, kişniş, papatya, melekotu, meyankökü, nane, oğulotu, öksürükotu, pelin otu, rezene, sarı kantaron, sumak, şerbetçiotu yetiştiriciliği, etken maddeleri ve kullanım alanları, bitkisel özellikleri, iklim ve toprak isteği, biçim zamanı ve yöntemi, drog verimi ve kalitesi, kurutma ve muhafaza yöntemleri hakkında bilgi verildi" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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