THY ve Fenerbahçe Opet Maçı hangi kanalda oynanacak, saat kaçta yayınlanacak?
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THY ve Fenerbahçe Opet Maçı hangi kanalda oynanacak, saat kaçta yayınlanacak?

12.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:59
THY ve Fenerbahçe Opet Maçı hangi kanalda oynanacak, saat kaçta yayınlanacak?

THY ve Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?

THY ve Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz kanalda mı olacak? Saat kaçta yayınlanacak?

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ GÜN?

THY ve Fenerbahçe Opet Maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA?

THY ve Fenerbahçe Opet Maçı 15.00'da başlayacaktır.

THY-FENERBAHÇE OPET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

THY ve Fenerbahçe Opet arasındaki TVF Sultanlar Ligi Maçı, Burhan Felek Spor Salonu, İstanbul'da oynanacaktır.

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