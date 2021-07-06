THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI
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THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI

THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı Bodrum seferini yapan yolcu uçağına kalkışı sırasında kuş çarptı.

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı Bodrum seferini yapan yolcu uçağına kalkışı sırasında kuş çarptı.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-2504 sefer sayılı TC-JRG kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum seferini yapmak üzere yolcu alımını tamamlandı. 137 yolcusuyla saat 06.10'da kalkış için pist başına ilerleyen uçağa bu sırada kuş çarptı. Olay sonrası duman ikazı da alan uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek kalkıştan vazgeçtiğini bildirdi. Uçak güvenli bir park alanına çekilirken, gerekli bakımların yapılması için görevliler geldi.

6 YOLCU UÇAKTAN İNDİ

Yapılan bakımların ardından uçakta herhangi bir hasar meydana gelmediği öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle seferde 2,5 saat gecikme yaşanırken 6 yolcu Bodrum'a gitmekten vazgeçti. Kontrollerin tamamlanması ile birlikte uçak seferden çekildi. 131 yolcu tahsis edilen başka bir uçakla saat 08.40'da Bodrum'a gönderildi.

EMNİYET OLARAK KALKIŞTAN VAZGEÇTİK

Olayla ilgili uçak içerisinde yolculara yönelik bir bilgilendirme anonsu yapan kaptan pilot, Aslında bir kuşa çaktık daha sonra duman ikazı aldık. Emniyet olarak kalkıştan vazgeçtik. Şuan da her şey normal gözüküyor ama bir kontrol gerekiyor. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum dedi.

THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI
THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI
THY UÇAĞINA KALKIŞTA KUŞ ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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