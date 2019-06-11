THY pilot alımı: 2. pilot aday adayı başvuru şartları ve başvuru tarihi nedir?

Türk Hava Yolları, bünyesinde çalıştırmak üzere II. pilot alımı duyurusu yaptı. THY kariyer sayfasında yapılan duyuru ile yetiştirilmek üzere alınacak 2. pilot aday adayı için istenilen özellikleri açıkladı. Başvuru şartları içinde adaylardan istenilen sağlık, boy, yaş, eğitim ve lisan bilgisi gibi gerekli özellikler belirtiliyor. İşte THY pilot alımı ilanı detayları...

THY II. PİLOT ADAY ADAYI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak, En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak, 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak, Boy uzunluğunun 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek, Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, Daha önce THY A.O. ve THY A.O.' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

YABANCI DİL BİLGİSİ NE OLMALI?

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6)

En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla,Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

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NASIL BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?

Başvuru için istenilen şartları sağlıyorsanız internet üzerinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan giriş yapmanız gerekir

THY II. pilot alımı ilanı başvuru sayfası

BAŞVURU SÜRESİ NEDİR?



29.08.2019 tarihi saat 15.00'a kadar yayında kalacaktır.

ADAY DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?