Son dakika: THY'NIN 'MEGA TAŞINMA' BELGESELİ NATİONAL GEOGRAPHİC TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK

? Türk Hava Yolları 12 saat içinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşındı. 16 Ocak'ta National Geographic Türkiye'de yayınlanacak olan Mega Taşınma belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Dünya'nın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları'nın, yeni evi İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiği, havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonu 'Mega Taşınma' National Geographic ekranlarında belgesel oldu. Bu operasyonu detaylı bir şekilde takip eden National Geographic'in hazırladığı, 'Mega Taşınma' belgeseli, 16 Ocak 2022 tarihinde saat 21.00'de izleyiciler ile buluşacak.

SİVİL HAVACILIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ TAŞINMA OPERASYON

Türk Hava Yolları'nın, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu 'Mega Taşınma' 6 Nisan 2019 tarihinde planlanandan kısa bir sürede, 33 saatte başarıyla tamamlanarak sivil havacılık tarihinin en önemli taşınma operasyonlarından biri olarak tarihe geçmişti.

Küresel taşıyıcı, 'Mega Taşınma' operasyonun başarılı şekilde gerçekleşmesi için, Türkiye'nin ve Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişine uzun seneler ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'na Singapur uçuşuyla veda ederek, yine aynı tarihte saat 14.00'te uçuş operasyonlarına İstanbul Havalimanı'ndan devam edecek şekilde 12 saat ara vermişti.

5 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN GÖREV ALDI

Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği tarihi operasyonda, taşınma güzergahı araç trafiğine kapatılarak, 12 saat içerisinde 33 futbol sahasına eş değer 47.300 ton ağırlığındaki malzeme Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na nakledilmişti. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından en hassas ekipmanlara kadar, 12 bin parça malzemenin 1.000'i aşkın araçla taşındığı bu büyük operasyonda 5.000 den fazla çalışan görev aldı.

'TÜRK HAVA YOLLARI AİLESİ OLARAK MUTLUYUZ'

Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, 'Yalnızca ülkemiz değil aynı zamanda dünya sivil havacılığı için dönüm noktalarından biri olan bu taşınma en üst seviyede titizlik, profesyonellik ve kusursuz bir planlama gerektiriyordu. Türk Hava Yolları olarak biz bu operasyonun her bir anının değerli ve geleceğe rehber olacağını biliyorduk. Bu nedenle bu anları ölümsüzleştirmek için dünyanın en önde gelen yayın organlarından olan National Geographic ile iş birliği gerçekleştirdik. Şimdi milyonlarca kişi ile ekranın karşısına geçip bu gurur hikayesini seyretme zamanı. Türk Hava Yolları ailesi olarak mutluyuz ve 16 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak 'Mega Taşınma' belgeselini heyecanla bekliyoruz? açıklamalarında bulundu.