THY'nin iç hatlardaki bütün uçuşları belli oldu Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında, iç hatlarda yapılacak bütün seferlere ait tarife tablosunu açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, korona virüs tedbirleri kapsamında, iç hatlarda yapılacak bütün seferlere ait tarife tablosunu açıkladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla şehirlerarası uçuşlara kısıtlama getirilmiş ve yolcuların valilik izniyle seyahat edeceği açıklanmıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları da 14 büyükşehre sefer düzenleme kararı almıştı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'dan karşılıklı olarak Adana, İzmir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Seferlere seyahat belgesine sahip olanlar bilet alabilecek

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Ekşi, "İstanbul Havalimanından iç hatlarda yapılacak tüm seferlere ait tarife tablosu ektedir. Bu seferlere sadece seyahat belgesine sahip olan yolcularımız bilet alabilmektedirler. Lütfen bilet işlemleriniz için uçuş yapılacak Havalimanına 4 saat önceden geliniz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA