THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede
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THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

16.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:16
THY günlük 649 uçuşla Avrupa'da yine zirvede

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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