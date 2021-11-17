THY "Esnek Seyahat" ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunuyor - Haberler
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THY "Esnek Seyahat" ile yolcularına sınırsız bilet değişiklik hakkı sunuyor

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla "Esnek Seyahat" sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın aldıkları uçak biletleri için son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'ye kadar olmak şartıyla "Esnek Seyahat" sayesinde sınırsız değişiklik hakkı sağlıyor.

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, "Esnek Seyahat" uygulamasıyla yolcular biletlerini güvence altına alabiliyor.

Yolcular sınırsız değişiklik haklarını, son uçuş tarihi 31 Mayıs 2022'e kadar (dahil) olarak yeni seyahatlerinde kullanabilecek.

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AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri

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