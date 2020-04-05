THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor
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Türk Hava Yolları, Güncel

THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor

Dünyanın en büyük kargo filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

05.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:42
THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor

Dünyanın en büyük kargo filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları (THY), korona virüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Yolcu taşımacılığının küresel ölçekte durma noktasına gelmesi üzerine kullanılamayan yolcu uçaklarını da kargo taşımacılığında kullanmaya başlayan THY, toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturarak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs seyahat endüstrisini durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla tüm dünyada yolculu uçuşların yarısından fazlası iptal edilirken, İtalya gibi salgından en çok etkilenen ülkelerde ise uçuşlar yüzde 90 civarı azaldı. Türkiye'de Türk Hava Yolları'nın 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşların da durdurulması ile yolcu taşımacılığı kısa bir süreliğine sona erdi. Hava kargo taşımacılığında ise Turkish Cargo coğrafi avantajı, güçlü filosu ve büyüme stratejisi ile dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ediyor. Son yıllarda performansı sürekli artan bayrak taşıyıcı kargo şirketi, gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor.

KARGO OPERASYONLARINA YOLCU UÇAKLARI DA KATILIYOR

Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan Türk Hava Yolları, uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı. Firmanın Nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. Türk Hava Yolları'nın 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak, zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.

İLAÇLAR VE MEDİKAL ÜRÜNLER İÇİN ÖZEL KOŞULLAR SAĞLANIYOR

Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımalarında dünyanın önde gelen markalarından olan Turkish Cargo, özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Korona virüs salgını öncesinde halihazırda tüm ilaçlara uygun taşıma imkanlarına sahip olan Turkish Cargo, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle ilaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor. Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise İstanbul'daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekare özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ BU UÇAKTA TAŞIDIĞIMIZ İLACIN KAÇ KİŞİYE DEVA OLACAĞI"

Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri ulaştıran Türk Hava Yolları'nın Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye AŞ olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TURKİSH CARGO ZORLU SÜREÇTE DE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Öte yandan, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD) Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirerek, global hava kargo sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Başarılı marka Şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8'e çıkardı. Ocak 2020'de belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, Covid-19 ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020'de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.

(Ferhat Yasak/İHA)

THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor

Kaynak: İHA

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THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor
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