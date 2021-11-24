THY'den Öğretmenler Günü'ne özel paylaşım
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşım yaptı.
THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ufkumuzu açarak bizlere keşfetmeyi öğreten öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun. #24Kasım #ÖğretmenlerGünü." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, öğretmenler ile beraberinde seyahat edecek eş ve çocuklarına yönelik yurt içi uçuşlarda indirim kampanyasına ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfanın bağlantı adresine de yer verildi.
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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