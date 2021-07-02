THY'DEN AÇIKLAMA, "PROTOKOLÜ KABUL ETMEYEN 24 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONLANDIRILDI"

Son günlerde sosyal medya hesaplarında 1 Temmuz itibariyle kokpit ve kabin memurunun aralarında bulunduğu 2 bin 500 çalışanın iş akdine son verildiği iddiaları ilgili Türk Hava Yolları (THY) açıklama yaptı.

Son günlerde sosyal medya hesaplarında 1 Temmuz itibariyle kokpit ve kabin memurunun aralarında bulunduğu 2 bin 500 çalışanın iş akdine son verildiği iddiaları ilgili Türk Hava Yolları (THY) açıklama yaptı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız