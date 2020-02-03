THY, Çin uçuşlarını Şubat sonuna kadar iptal etti

03.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin uçuşlarını Şubat ayı sonuna kadar durdurulduğunu açıklamasının ardından, Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen uçuşları Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu değerlendirilecek" açıklamasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün, "Korona virüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" paylaşımını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA