Those Who Wish Me Dead Filmi
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14 yaşındaki bir çocuk, bir cinayete tanık olur. Bu olayın ardından çocuğun kimliği değiştirilerek zor durumlar yaşamış çocuklara destek olan bir programa gönderilir. Ancak suikastçılar da çocuğun peşindedir ve ona ulaşana kadar önlerine çıkar herkesi katleder.
Yönetmen: Taylor Sheridan
Senaryo: Taylor Sheridan, Michael Koryta, Charles Leavitt
Oyuncular: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tory Kittles, Tyler Perry, Jake Weber, Lora Martinez-Cunningham, James Jordan, Finn Little, Alma Sisneros , Laura Niemi, Dylan Kenin, Howard Ferguson Jr., David Phyfer, Medina Senghore, Stephanie Hill, Matt Medrano, Sofia Embid, Jacob Browne, David Hight, Rene Herrera, Heather Lewis, Gabrielle Chevalier, Jesus Cris Acosta, James Rishe, Alison Grainger, Gabe Baca, Cynthia Casaus, Jeremiah Core, Lew Wurdeman
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Those Who Wish Me Dead
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 14.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com