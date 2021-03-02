Those Who Wish Me Dead Filmi

14 yaşındaki bir çocuk, bir cinayete tanık olur. Bu olayın ardından çocuğun kimliği değiştirilerek zor durumlar yaşamış çocuklara destek olan bir programa gönderilir. Ancak suikastçılar da çocuğun peşindedir ve ona ulaşana kadar önlerine çıkar herkesi katleder.

Yönetmen: Taylor Sheridan

Senaryo: Taylor Sheridan, Michael Koryta, Charles Leavitt

Oyuncular: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tory Kittles, Tyler Perry, Jake Weber, Lora Martinez-Cunningham, James Jordan, Finn Little, Alma Sisneros , Laura Niemi, Dylan Kenin, Howard Ferguson Jr., David Phyfer, Medina Senghore, Stephanie Hill, Matt Medrano, Sofia Embid, Jacob Browne, David Hight, Rene Herrera, Heather Lewis, Gabrielle Chevalier, Jesus Cris Acosta, James Rishe, Alison Grainger, Gabe Baca, Cynthia Casaus, Jeremiah Core, Lew Wurdeman

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Those Who Wish Me Dead

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.05.2021

Those Who Wish Me Dead Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com