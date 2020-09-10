Thor: Ragnarok filmi oyuncuları kimler? Thor: Ragnarok konusu nedir? Hababam Thor: Ragnarok nerede çekildi? Thor: Ragnarok filmi kaç yılında çekildi?
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Thor: Ragnarok filmi oyuncuları kimler? Thor: Ragnarok konusu nedir? Hababam Thor: Ragnarok nerede çekildi? Thor: Ragnarok filmi kaç yılında çekildi?

Thor serisinin 3. filmi Thor: Ragnarok konusu nedir? Thor: Ragnarok oyuncuları kimler? Thor: Ragnarok filmi ne zaman çekildi?

Thor: Ragnarok filmi oyuncuları kimler? Thor: Ragnarok konusu nedir? Hababam Thor: Ragnarok nerede çekildi? Thor: Ragnarok filmi kaç yılında çekildi?
10.09.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:59

Craig Kyle ve Christopher Yost ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı filmin ımdb puanı ise 7,9 olarak belirlenen film Thor: Ragnarok konusu nedir? Thor: Ragnarok filmi tüm detayları ile haberimizde.

THOR RAGNAROK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Thor Ragnarok filmi ilk kez 10 Ekim 2017 tarihinde vizyona girmiş ve izleyiciden tam not almıştı. Marvel'ın Thor karakterini ön plana alan film, aynı serinin üçüncü filmi olarak kayıtlara geçmiştİ.

THOR:RAGNAROK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, Asgard'ın Ragnarök karşısında kaderine terk edilmesi nedeniyle savaşmak zorunda kalmış ve kendini tanrılar arasındaki savaşın ortasında bulmuştur. Bu kez savaşacağı düşmanları Surtur ve Muspellheim'ın Ateş Devleri'dir. Ayrıca Odin'in kızı, ölüm tanrıçası Hela da filmde yer almaktadır. Bu savaşta Hulk ve Dr.Strange de Thor'un yanında yer almaktadır.

THOR : RAGNAROK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth,

Tom Hiddleston,

Cate Blanchett,

Idris Elba,

Jeff Goldblum,

Tessa Thompson,

Karl Urban

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