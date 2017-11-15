Thk, Öğrencilere Defter ve Boyama Kitabı Dağıttı

Türk Hava Kurumu (THK) Simav Şubesi'nce, Gülizar Eren İlkokulu'nda öğrencilere boyama kitabı ve defter dağıtıldı.



THK Simav Şube Başkanı Mehmet Aydın Uzun, dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Yeniköy ve Çitgöl ilkokullarında da öğrencilere boyama kitabı ve defter dağıtacaklarını söyledi.



THK'nın ülkemizde ve zaman zaman yurt dışında havadan yangın söndürme, hava ambulansı, sıcak hava balonları, model uçak kursları ve pilot yetiştirme dahil birçok hizmet gerçekleştirdiğini belirten Uzun, şöyle konuştu:



"Gülizar Eren İlkokulu öğrencilerine 115 boyama kitabı ve 350 defter dağıttık. THK, ülkemizde ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunan bir kurumdur. Havacılık için lüzumlu personeli araç ve gereci çoğaltmak, havacılık anlamında her türlü faaliyette bulunmak ve gerekli yatırımları yapmak sorumluluklarımız arasındadır. Artık Havacılık ve Uzay Bilimleri adı altında bir üniversitesi olan kurumumuz, ilçemizdeki faaliyetlerimizi sadece kurban derisi, fitre ve zekat toplamak ile sınırlandırmak istemiyoruz. Minik öğrencilerimizi de unutmadık. Kurumumuz tarafından öğrenciler için özel hazırlanmış defter ve boyama kitaplarını dağıtıyoruz."



Dağıtım törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Okul Müdürü Ali Uluer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.