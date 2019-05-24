Theresa May sonrası İngiltere'de başbakanlık koltuğuna kim geçecek?

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması anlamına gelen Brexit'i hayata geçiremeden Başbakan Theresa May görevinden istifa etti.

May'in istifası sonrası hem başbakanlık koltuğuna oturacak hem de Muhafazakar Parti'nin başına geçecek isim merak konusu oldu. Euronews.com'da Görüntüle