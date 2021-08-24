The Wild at Heart, PS4 ve Nintendo Switch'e geliyor!
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The Wild at Heart, PS4 ve Nintendo Switch'e geliyor!

The Wild at Heart, PS4 ve Nintendo Switch'e geliyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Moonlight Kid'in gelişticiliğini ve Humble Games'in yayıncılığını yaptığı indie macera oyunu The Wild at Heart, PS4 ve Nintendo Switch platformlarına dahil ediliyor.

Geliştiricisi Moonlight Kids ve yayıncı Humble Games, Twitter'da yaptıkları bir paylaşımla, indie macera oyunu The Wild at Heart'ın yakında, PS4 ve Nintendo Switch platformları için çıkış yapacağını duyurdu.

Humble Games ve Moonlight Kids, bu yazın başlarında PC ve Xbox One için bağımsız bir macera oyunu olan The Wild at Heart'ı piyasaya sürmüştü. Oyun, bu yılın sonuna doğru ise Switch ve PS4'e gelecek.

Çocukların kaçış hikayesini anlatan bu "hikaye zengini" macera şüphesiz Nintendo hayranlarına Pikmin'i hatırlatacaktır. Oyun, vahşi yaşamı ve doğaüstü düşmanları tehdit edenlerle savaşmak, yeni yollar inşa etmek ve dünyanın sırlarını keşfetmek için onlarla birlikte büyüyen büyülü bir yaratık sürüsünün komutasını aldığınızı görür.

Şu anda oyun Xbox One ve PC'de bulunuyor. PS4 ve Nintendo Switch'e ise yıl içerisinde dijital ve fiziksel sürümlerde yayınlanacak.

THE WILD AT HEARTH TANITIM VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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