The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?

The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

10 yıl önce izleyiciyle buluşan ve başarılı bir 10 sezonla tüm dünyada izlenme rekorları kıran The Walking Dead'in 11. sezonu için açıklama geldi. The Walking Dead, 2 parça hâlinde yayınlanacak 24 bölümünün ardından final yapacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?

10. sezonuyla nefesleri kesen The Walking Dead'de dizinin final yapacak olması hem bütün hayranlarını üzüyor hem de final sezonu beklentilerini arttırıyor. Game of Thrones'un finale kadar oldukça hızlı ilerleyip final sezonunda çuvallamasından dolayı ortada ciddi bir korku ikliminin oluşması da kaçınılmaz oldu.

THE WALKİNG DEAD'İN 11. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Walking Dead'e ev sahipliği yapan AMC kanalı ufak bir tanıtım yayınladı. Bu tanıtımla birlikte The Walking Dead 11. sezon bölümlerinin 22 Ağustos'tan itibaren ekrana geleceği duyuruldu.

THE WALKİNG DEAD'İN KONUSU

Özellikle çizgi romandan uyarlanan konusuyla beğeni toplayan The Walking Dead, temelde zombi salgının başlangıcında ve devamında sağ kalan insanların verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

Bulaşıcı bir hastalıktan dolayı, yok olan medeniyetin ardından insanlar zombileşmeye veya dizideki deyimiyle 'Aylaklaşmaya' başlıyor. Beyinsel bir hastalık olduğundan dolayı yalnızca kafalarından vurularak etkisiz hâle getirilebilen Aylaklar, etrafta yer alan hayvan ve insanları yiyerek besleniyor. Aylaklarakarşı yaşam mücadelesi veren bu küçük grubun önderliğini de şerif yardımcısı Rick Grimes yapıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Ataizi Erkan Petekkaya Özge Özpirinçci
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 23:48:39. #1.14#

title