The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?

10 yıl önce izleyiciyle buluşan ve başarılı bir 10 sezonla tüm dünyada izlenme rekorları kıran The Walking Dead'in 11. sezonu için açıklama geldi. The Walking Dead, 2 parça hâlinde yayınlanacak 24 bölümünün ardından final yapacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?

10. sezonuyla nefesleri kesen The Walking Dead'de dizinin final yapacak olması hem bütün hayranlarını üzüyor hem de final sezonu beklentilerini arttırıyor. Game of Thrones'un finale kadar oldukça hızlı ilerleyip final sezonunda çuvallamasından dolayı ortada ciddi bir korku ikliminin oluşması da kaçınılmaz oldu.

THE WALKİNG DEAD'İN 11. SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Walking Dead'e ev sahipliği yapan AMC kanalı ufak bir tanıtım yayınladı. Bu tanıtımla birlikte The Walking Dead 11. sezon bölümlerinin 22 Ağustos'tan itibaren ekrana geleceği duyuruldu.

THE WALKİNG DEAD'İN KONUSU

Özellikle çizgi romandan uyarlanan konusuyla beğeni toplayan The Walking Dead, temelde zombi salgının başlangıcında ve devamında sağ kalan insanların verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

Bulaşıcı bir hastalıktan dolayı, yok olan medeniyetin ardından insanlar zombileşmeye veya dizideki deyimiyle 'Aylaklaşmaya' başlıyor. Beyinsel bir hastalık olduğundan dolayı yalnızca kafalarından vurularak etkisiz hâle getirilebilen Aylaklar, etrafta yer alan hayvan ve insanları yiyerek besleniyor. Aylaklarakarşı yaşam mücadelesi veren bu küçük grubun önderliğini de şerif yardımcısı Rick Grimes yapıyor.