The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?

10 yıl önce izleyiciyle buluşan ve başarılı bir 10 sezonla tüm dünyada izlenme rekorları kıran The Walking Dead'in 11. sezonu için açıklama geldi. The Walking Dead, 2 parça hâlinde yayınlanacak 24 bölümünün ardından final yapacak. Peki, The Walking Dead 11. sezon ne zaman yayınlanacak?