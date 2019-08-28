The Turning Filmi

The Turning Filmi

The Turning filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Turning filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

28.08.2019 17:53
The Turning Filmi

Yönetmenliğini Floria Sigismondi'nin üstlendiği korku filminin senaryosunu Henry James'in romanından Carey W. Hayes ve Chad Hayes kaleme almışlar.

Filmin başrollerinde ise Finn Wolfhard, Mackenzie Davis ve Brooklynn Prince görev alıyorlar.

Yönetmen: Floria Sigismondi

Senaryo: Carey W. Hayes, Chad Hayes, Henry James

Oyuncular: Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Barbara Marten, Niall Greig Fulton, Mark Huberman, Denna Thomsen, Karen Egan

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Turning

Yapımcı Firma: Amblin Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 24.01.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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