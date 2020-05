The Trial of the Chicago 7 Filmi The Trial of the Chicago 7 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Trial of the Chicago 7 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Trial of the Chicago 7, Chicago'daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı'nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükumet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklanıyor. Yönetmen: Aaron Sorkin Senaryo: Aaron Sorkin Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Trial of the Chicago 7 Yapımcı Firma: DreamWorks Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, İtalya Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: DreamWorks Vizyon Tarihi: 01.01.2070