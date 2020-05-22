The Trial of the Chicago 7 Filmi
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The Trial of the Chicago 7 Filmi

The Trial of the Chicago 7 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Trial of the Chicago 7 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Trial of the Chicago 7 Filmi
22.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:57

The Trial of the Chicago 7, Chicago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükumet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklanıyor.

Yönetmen: Aaron Sorkin

Senaryo: Aaron Sorkin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Trial of the Chicago 7

Yapımcı Firma: DreamWorks

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, İtalya

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: DreamWorks

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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