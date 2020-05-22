The Trial of the Chicago 7 Filmi
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22.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:57
The Trial of the Chicago 7, Chicago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükumet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklanıyor.
Yönetmen: Aaron Sorkin
Senaryo: Aaron Sorkin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Trial of the Chicago 7
Yapımcı Firma: DreamWorks
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, İtalya
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: DreamWorks
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com