The Tragedy of Macbeth Filmi
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İngiliz yazar William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan filmin senaryosunu Joel Coen kaleme almış. Filmin yönetmenliğini yine Joel Coen'in yaparken başrollerde Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Harry Melling ve Brian Thompson yer alıyor.
Yönetmen: Joel Coen
Senaryo: Joel Coen, William Shakespeare
Oyuncular: Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Harry Melling, Brian Thompson, Ralph Ineson, Corey Hawkins, Alex Hassell, Sean Patrick Thomas, Miles Anderson , Max Baker, James Udom, Ethan Hutchison, Jacob McCarthy, Matt Helm, Moses Ingram, Scott Subiono, Lucas Barker, Nancy Daly, Robert Gilbert, Kathryn Hunter, Tim Oakes
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Tragedy of Macbeth
Yapımcı Firma: Scott Rudin Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Scott Rudin Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com