The Tragedy of Macbeth Filmi The Tragedy of Macbeth filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Tragedy of Macbeth filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

İngiliz yazar William Shakespeare'in aynı adlı eserinden uyarlanan filmin senaryosunu Joel Coen kaleme almış. Filmin yönetmenliğini yine Joel Coen'in yaparken başrollerde Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Harry Melling ve Brian Thompson yer alıyor. Yönetmen: Joel Coen Senaryo: Joel Coen, William Shakespeare Oyuncular: Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Harry Melling, Brian Thompson, Ralph Ineson, Corey Hawkins, Alex Hassell, Sean Patrick Thomas, Miles Anderson , Max Baker, James Udom, Ethan Hutchison, Jacob McCarthy, Matt Helm, Moses Ingram, Scott Subiono, Lucas Barker, Nancy Daly, Robert Gilbert, Kathryn Hunter, Tim Oakes Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Tragedy of Macbeth Yapımcı Firma: Scott Rudin Productions Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Scott Rudin Productions Vizyon Tarihi: 01.01.2070 The Tragedy of Macbeth Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com