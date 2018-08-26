The Sunday Times : Abramovich Chelsea'yi Satıyor

Birleşik Krallık gazetesi The Sunday Times'ın haberine göre, Rus milyarder Roman Abramovich, Premier Lig takımlarından Chelsea Futbol Kulübü'nü satıyor.

Gazetenin haberine göre Abramovich, Chelsea'nin satışına aracılık yapması için New York merkezli banka Raine Group ile anlaştı. Haberde, bankanın Chelsea için 2.0 milyar sterlin değer biçtiği belirtildi. - Londra